Lady Gaga no Rio: preços abusivos viram alvo de investigação

Megashow de Lady Gaga acontece no dia 3 de maio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dia 3 de maio promete ser um dos mais marcantes para os admiradores brasileiros da Lady Gaga, que fará um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Porém, apesar da alta expectativa dos little monsters, como são conhecidos os fãs da cantora, o que está dando o que falar mesmo é uma polêmica envolvendo preços abusivos que viraram alvo de investigação.

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ abriram um processo administrativo para investigar a locação de imóveis. Nos últimos dias, o público começou a fazer inúmeras denúncias sobre cobranças abusivas de hospedagens por conta do evento ‘Todo Mundo no Rio’.

Segundo informações do jornal O Globo, a pasta recebeu indícios de que proprietários cancelaram reservas para renegociar os valores. Com isso, os preços ficaram extremamente superiores aos acordados inicialmente.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, essa é uma prática abusiva. A SEDCON determinou que as plataformas informem quantos proprietários cancelaram reservas ou renegociaram os valores entre 20 de abril e 10 de maio.

Assim que tiver os dados, a secretaria irá comparar os valores cobrados com os de períodos anteriores. O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, afirmou que “se comprovado abuso de poder econômico, vantagem claramente excessiva ou prática de aumento abusivo de preço, serão aplicadas sanções tanto para as plataformas como para os proprietários”.

Além disso, o gestor orientou que os consumidores que enfrentaram essa situação registrem uma denúncia expondo todos os comprovantes de reserva. “Pode ser contrato, e-mail ou mensagens. O consumidor que foi lesado pela prática abusiva precisa registrar uma denúncia nos canais de atendimento do Fala Consumidor (SEDCON) e do PROCON-RJ”, pontuou.

Lady Gaga fará mais shows pelo Brasil em 2025?

O show de Lady Gaga na Praia de Copacabana promete movimentar o país com mais um espetáculo histórico. Apesar da empolgação do público, um documento oficial enviado pela produtora Bonus Track Entretenimento ao Governo do Estado do Rio confirmou que o show será o único da cantora na América do Sul este ano.

A exclusividade do evento também é reforçada pela agenda da cantora. Após a passagem por Copacabana, Gaga segue para Singapura, onde se apresenta no dia 18 de maio, e depois embarca em uma série de shows pelos Estados Unidos.

A apresentação faz parte do calendário do projeto ‘Todo Mundo no Rio’, com entrada gratuita e transmissão ao vivo.

Um estudo da Prefeitura do Rio intitulado Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio projeta que o evento pode movimentar R$ 600 milhões na economia local — 27,5% a mais do que o show de Madonna no mesmo local em 2024.