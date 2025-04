Ludmilla nega convite para abrir show de Lady Gaga; entenda

Ludmilla foi convidada para abrir o show de Lady Gaga no RJ - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Faltando menos de um mês para a apresentação de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a cantora ainda não definiu qual artista fará a abertura do show. Segundo informações do portal ‘Popline’, Ludmilla foi convidada para o evento, mas negou o pedido da equipe de Gaga.

A resposta negativa veio com a justificativa de que a funkeira pretende abrir um show de sua ídola, a cantora norte-americana Beyoncé. A informação foi confirmada pela equipe dela, mas negada pela produtora Bonus Track, responsável pelo show da Gaga no Brasil.

Procurada pela reportagem de Hugo Gloss, a equipe de Ludmilla informou que o convite partiu do diretor geral da TV Globo e não da equipe oficial de Gaga. “Se ele fez o convite, acreditávamos que a organização estivesse ciente. Porque não foi uma sondagem, foi um convite”, informaram.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma artista internacional se apresenta gratuitamente na praia do Rio de Janeiro. No ano passado, a cantora Madonna realizou um show no local, que contou com as participações especiais de Anitta e Pabllo Vittar.