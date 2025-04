Pabllo Vittar revela ter levado cusparada de Madonna em ensaio

Durante uma entrevista divertida ao podcast da influenciadora Foquinha, Pabllo Vittar revelou um episódio pra lá de inusitado que aconteceu durante os ensaios para o show histórico de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio de 2024. A cantora brasileira, que participou da apresentação da Rainha do Pop, contou que foi surpreendida por uma cusparada da estrela internacional durante a preparação para o espetáculo.

Pabllo relatou que estava sentada embaixo do palco, observando atentamente os ensaios, quando Madonna ensaiava uma parte do show que envolvia um gesto de cuspir. Foi nesse momento que, sem querer, a cusparada atingiu a brasileira. Em meio a risos, Pabllo brincou dizendo que encarou o episódio como uma espécie de bênção.

A artista ainda destacou que, apesar do incidente curioso, o sentimento que prevalece é de gratidão e honra por ter sido convidada para fazer parte de um momento tão grandioso da música pop mundial. Segundo Pabllo, cantar ao lado de Madonna foi um dos maiores marcos de sua carreira e uma experiência que ela jamais vai esquecer.