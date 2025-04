Internautas desmascaram ex de Marcello Novaes após acusações

Saory Cardoso e Marcello Novaes estavam juntos há três anos. - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O fim do namoro de Marcello Novaes com Saory Cardoso continua dando o que falar nas redes sociais. Após a modelo revelar que o ator terminou o romance por conta de um procedimento estético feito por ela no bumbum, internautas desmascararam a loira na web.

Um perfil da rede social ‘X’ reuniu uma série de momentos em que a ex-participante do ‘De Férias Com O Ex Brasil’ foi tóxica durante o relacionamento e afirmou que ela compartilhava registros com o ator global sem autorização, pois ele não gostava de exposição.

“O namoro inteiro agiu feito criança. Bloqueou fã clube dele, ninguém podia comentar nas fotos dele que ela ia tirar satisfação. Na época de Justiça 2 brigou com ele porque ele seguiu parceiras de cena, Na época de Querido Mundo supervisionava comentários nos posts do diretor do filme”, revelou o perfil.

marcello a vida INTEIRA manteve a vida pessoal privada. essa mona há 2 anos tem exposto ao ridículo ele. ele nao expos de graça como a saory sempre fez, ele respondeu uma pergunta de um jornalista!! e digo mais: ela nunca gostou dele de vdd, pq nunca fez o mínimo que é respeitar. pic.twitter.com/VISvnEGPyD — boaz (@mandacomentss) April 17, 2025

A dona do perfil ainda revelou que Saory chegou a brigar com a atriz Letícia Spiller, mãe de Pedro Novaes, filho de Marcello, após ela parabenizar ele com um post no Instagram. “O buraco É BEM mas BEM lá embaixo. ano passado chegou a mandar indireta pra spiller que é uma grande amiga e MÃE do filho dele. Quem acredita nessa história de “machista” e que terminou por conta de procedimento na bunda nasceu ontem só pode”, disparou.

“Eu poderia ficar horas e horas aqui falando as maluquices que a Saory já fez e defendendo o Marcello, mas ele não precisa disso. A consciência dele tá limpa e tranquila e a nossa também”, concluiu.

Acusações

Vale lembrar que Saory fez um post em seu perfil do Instagram anunciando o término e revelou que Marcello se incomodou com um procedimento estético feito por ela no bumbum. A loira também respondeu os comentários de uma publicação e afirmou que o amado sempre criticava o corpo dela.

“Fora minhas pernas que são ‘finas demais’, minha bunda era ‘pequena, parecendo duas bolas murchas’. Meu cabelo ‘tinha que ser no ombro, cabelo grande é feio’. Meus peitos ‘se eu fosse escolher, não deixaria você colocar silicone’. Minha barriga ‘magra demais’”, descreveu ela, relembrando os comentários feitos pelo ex.

A influenciadora ainda contou que ficou cerca de três meses sem fazer as unhas por causa das ofensas. “Quando eu fazia a unha: [dizia] ‘Odeio unha feita’. Fiquei três meses sem fazer [as unhas] para não ouvir críticas. Tudo em mim era feio”, concluiu.

Procurado, o ator alegou que não se manifestaria sobre o assunto, pois não gosta de expor detalhes de sua vida pessoal.