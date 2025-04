Galã da Globo termina com namorada após cirurgia no bumbum; entenda

Término foi anunciado pelo ator da Globo - Foto: Divulgação

O ator Marcello Novaes, de 62 anos, acabou de ficar solteiro. O global revelou a novidade durante a festa de lançamento da ‘Dona de mim’, próxima novela das 7 da TV Globo, que aconteceu na noite da última terça-feira, 16, no Rio de Janeiro. Segundo o galã, o término com a modelo Saory Cardoso, de 29 anos, aconteceu porque ele precisava “focar no trabalho”.

Minutos depois, porém, Saory veio a público informar que o ator terminou o relacionamento de três anos com ela por telefone e por ela ter feito um procedimento estético no bumbum.

“Nós não estamos mais juntos. É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele”, revelou Saory.

A modelo contou que Marcello Novaes terminou o namoro por uma chamada de áudio e disse que não espera empatia “de alguém que encerra uma relação de três anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma”. Ela acrescentou: “Mas espero que vocês consigam compreender que estou passando por um momento difícil”.

Depois do término, Saory compartilhou duas mensagens na web, as quais os internautas especulam serem indiretas ao ex-namorado. Uma diz: “Narcisistas não querem parceiros, querem plateia, aplauso e submissão”. A outra completa: “Ele faz questão de te diminuir, porque precisa se sentir maior”.

A loira falou nas redes sociais, na última segunda, 14, que fez uma harmonização glútea. “Eu amei tanto”, disse ela, mostrando o antes e o depois do procedimento estético.

O ator e Saory estavam juntos há três anos. Não é a primeira vez, no entanto, que o casal termina o relacionamento. Em 2023, eles chegaram a ficar um tempo separados.

Quem é Saory Cardoso?

Saory Cardoso é de Minas Gerais e namorou em 2017 com o ator Eduardo Galvão, que era 34 anos mais velho do que ela e morreu em 2020. Ela participou da segunda temporada do reality ‘De Férias com o Ex’ e em 2019 foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris.

Na época, a modelo havia sido convidada pelo jogador para a festa que ele realizou em Barra Grande, na Bahia, no réveillon daquele ano.

Casamento com Leticia Spiller

Marcello Novaes já foi casado com a atriz Leticia Spiller, com quem tem um filho, Pedro Novaes, de 28 anos. Ele também é pai do cantor Diogo, de 29, do relacionamento com a empresária Sheyla Beta.