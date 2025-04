Cauã Reymond é abusivo? Relembre antigo relacionamento do ator

Cauã Reymond - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex do ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb já comentou várias vezes sobre um relacionamento abusivo que viveu. Ela, porém, nunca citou o nome do artista. Uma indireta feita nas stories pela modelo reforçou a teoria de que o ex abusivo seria o global.

“Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, disse a mulher em meio às polêmicas envolvendo a atitude do ator nos bastidores de ‘Vale Tudo’.

Início e término do relacionamento

Mariana Goldfarb e Cauã Reymond | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mariana e Cauã ficaram juntos entre 2016 e 2023. O casal anunciou a separação em abril de 2023. Na época, a nutricionista disse: “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento”.

No mesmo ano, ela começou a falar sobre um relacionamento abusivo que viveu. “Às vezes, o abuso é tão velado que você não percebe, mas está no fato de desmerecer você e seu trabalho, controlar o seu dinheiro, trair. Isso tudo engloba um relacionamento abusivo, por isso é tão importante falar. Eu realmente pisava em ovos com medo de falar algo errado enquanto ainda estava nesse relacionamento”, disse em entrevista à Marie Claire em novembro.

Também após o relacionamento, Goldfarb passou a aconselhar os seguidores sobre o tema. Em dezembro de 2023, disse nos stories que o ex a fez acreditar que não conseguiria viver plenamente fora do relacionamento.

“Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil”, falou.

Ela seguiu: “Não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo é mentira”.

Além disso, Mariana contou, entrevista ao podcast Obvious em dezembro de 2024, que “vivia pedindo desculpas” para o ex e que tentava a todo custo reconquistá-lo. “Desculpas por respirar, por existir, eu nem sabia porque estava pedindo desculpas. Era tão infernal a tortura psicológica, o tratamento de silêncio eterno, toda aquela confusão mental, as noites sem dormir, o cabelo caindo, o olho tremendo... Você não pensa mais em nada, seu dia é 100% tomado em pensar como fazer aquela pessoa te amar de novo”, disse.

Silêncio de Cauã Reymond

Questionado sobre o tema, Cauã Reymond preferiu não comentar. Em novembro de 2024, o jornalista Kadu Brandão perguntou ao ator se Mariana Goldfarb se referia a ele, e Cauã afirmou. “Eu acabei de chegar de viagem, estava lá em Luís Eduardo Magalhães (cidade da Bahia), estou numa batida de trabalho imensa... E, poxa, estou aqui querendo falar do nosso empreendimento, falar sobre ‘Vale Tudo’. É o que eu posso te responder nesse momento, entendeu?”, se esquivou.

Por que não fala o nome do ex?

Em uma caixinha de perguntas em janeiro deste ano, Mariana Goldfarb explicou porque não cita o nome do ex. “A causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância”, revelou.