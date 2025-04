Medo? Cauã Reymond toma medida drástica após boatos

Cauã Reymond está sendo acusado de ser arrogante com os colegas - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Cauã Reymond já está se movimentando nos bastidores da TV Globo, após ser acusado de procurar treta com os colegas de elenco da novela ‘Vale Tudo’. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, o ator se reuniu com os diretores da trama para esclarecer a situação.

Ele questionou os profissionais sobre as supostas reclamações dos colegas e se disponibilizou a corrigir os erros, a fim de melhorar a convivência nos estúdios Globo. O diretor Paulo Silvestrini negou qualquer tipo de queixa com relação a Cauã, o tranquilizando.

Sobre a fofoca envolvendo a atriz Bella Campos, Reymond garantiu que nunca falou mal da atuação da colega, que interpreta a personagem Fátima, par romântico dele ao longo da trama. Ele ainda destacou que só comparou a química do casal da primeira versão da novela com o que eles interpretam.

Vale lembrar que ainda não houve um posicionamento oficial da Rede Globo sobre os boatos envolvendo os atores da emissora.