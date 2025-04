Vingadores Doomsday: foto vazada entrega personagem surpresa

‘Vingadores: Doomsday’ tem estreia marcada para maio 2026 - Foto: Reprodução

Uma imagem vazada dos bastidores de 'Vingadores: Doomsday', próximo capítulo da franquia da Marvel, caiu como uma bomba nas redes sociais. O material alimenta rumores de que o longa trará muito mais heróis do que os 27 já anunciados no teaser divulgado em março.

A foto mostra a interação entre dois personagens que nunca haviam contracenado nos cinemas: Ciclope (James Marsden), dos antigos filmes dos X-Men, e Wong (Benedict Wong), o braço direito do Doutor Estranho.

Com estreia marcada para maio de 2026, Vingadores: Doomsday será o quinto filme dos Vingadores e marca o retorno dos irmãos Russo à direção — os mesmos por trás dos megassucessos Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019). Mas a maior reviravolta talvez esteja na escalação do ator Robert Downey Jr., agora no papel do vilão Doutor Destino, após anos como o querido Homem de Ferro.

O que causou frisson entre os fãs foi a ausência de nomes importantes do Universo Cinematográfico da Marvel na primeira lista oficial: Tom Holland (Homem-Aranha), Mark Ruffalo (Hulk), Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) e Brie Larson (Capitã Marvel) não foram mencionados. A aparição de Wong, portanto, reacende as esperanças de que o teaser esconde mais do que revela.

O filme também abrirá caminho para 'Vingadores: Guerras Secretas', previsto para estrear em maio de 2027. Tudo indica que o multiverso estará em colapso total — reunindo heróis e vilões de diferentes eras e franquias, incluindo os antigos X-Men.

Confira a foto vazada de Vingadores Doomsday