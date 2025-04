Vingadores Doomsday exclui 10 heróis cruciais do elenco; lista

O Homem-Aranha, vivido por Tom Holland, ficou de fora - Foto: Divulgação

Com o importante anúncio do início da produção de ‘Vingadores: Doomsday' e a revelação de 28 atores escalados para o quinto filme da franquia, muitos fãs se surpreenderam pela ausência de personagens essenciais do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).

A produção trará grandes retornos, incluindo Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto) e Robert Downey Jr., que desta vez interpretará o vilão Doutor Destino, em vez de reprisar seu papel como Homem de Ferro.

Confira os nomes que ficaram de fora:

Homem-Aranha (Tom Holland)

Foto: Divulgação

Tom Holland, que interpreta Peter Parker/Homem-Aranha, ficou de fora, apesar de sua importância em três filmes solo e de um quarto filme em andamento.

Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch)

Foto: Divulgação

Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, também não foi incluído, embora tenha sido fundamental para a evolução das tramas da Marvel.

Hulk (Mark Ruffalo)

Foto: Divulgação

O verdão, que faz parte do grupo dos Vingadores, já protagonizou muitas cenas de lutas inesquecíveis em vários filmes e foi decisivo em ‘Ultimato’.

Gavião Arqueiro (Jeremy Renner)

Foto: Divulgação

Outro que também fez história foi o Gavião Arqueiro, que herdou um arco mais familiar e dramático em Ultimato.

Capitã Marvel (Brie Larson)

Foto: Divulgação

Embora tenha sido essencial para o desenvolvimento das histórias, a heroína não foi mencionada.

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Foto: Divulgação

O comandante foi o responsável por reunir os Vingadores desde o início da franquia.O estúdio tentou compensar as ausências com o retorno do elenco original de X-Men.

Wolverine (Hugh Jackman)

Foto: Divulgação

Mesmo com as voltas de Patrick Stewart (Professor Xavier) e Ian McKellen (Magneto), Wolverine, personagem central da franquia 'X-Men', ficou de fora.

Tempestade (Halle Berry)

Foto: Divulgação

Tempestade foi uma das principais figuras femininas do grupo X-Men, com habilidades meteorológicas.

Jean Grey (Famke Janssen)

Foto: Divulgação

Jean Grey desempenhou papel crucial como uma das fundadoras dos X-Men, com seu poder mutante crescendo até se tornar a Fênix. Já o Ciclope, papel de James Marsden foi confirmado.

Senhor das Estrelas (Chris Pratt)

Foto: Divulgação

O líder dos Guardiões da Galáxia também não apareceu na lista.

Outros personagens que ficaram de fora

Além desses personagens, outras figuras centrais do Universo Cinematográfico Marvel ficaram de fora do anúncio de Vingadores: Doomsday. São elas a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e o Cavaleiro da Lua (Oscar Isaac).

Mulher-Hulk (Tatiana Maslany) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) são mais duas ausências notáveis, assim como Ms. Marvel (Iman Vellani), America Chavez (Xochitl Gomez), Coração de Ferro (Dominique Thorne) e Wiccano (Joe Locke).

Novos anúncios da Marvel

Apesar da preocupação, ainda há chances de alguns desses nomes serem anunciados. De acordo com fontes da Marvel, em entrevista ao The Hollywood Reporter, mais atores serão divulgados em breve, embora sem detalhes sobre o momento ou a forma dessa revelação.

Quando estreia Vingadores: Doomsday?

Vingadores: Doomsday está previsto para estrear em 1º de maio de 2026, com a produção já em andamento. A direção fica por conta dos irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis pelos últimos dois longas da franquia.