Will Smith arrisca tudo em nova carreira após cancelamento no Oscar

Cantor foi confirmado como um dos headliners do Positiv Festival 2025, na França - Foto: AFP

Desde o icônico tapa em Chris Rock durante o Oscar 2022, a vida de Will Smith virou de cabeça para baixo. O ator foi banido da cerimônia por dez anos e viu vários projetos naufragarem em Hollywood. Mas, três anos depois, ele parece ter arriscado tudo e encontrado uma nova forma de dar a volta por cima: mergulhando de vez na música.

Para quem só conhece Will Smith das telonas, vale lembrar que ele também fez sucesso na música nos anos 90 e 2000. Com hits como 'Miami, Gettin’ Jiggy Wit It' e 'Men in Black', ele marcou época misturando rap, dance e R&B. No entanto, desde o álbum 'Lost and Found' (2005), ele havia deixado a carreira musical de lado.

Agora, quase 20 anos depois, ele ressurge com 'Based on a True Story', um projeto ambicioso que promete três álbuns. O primeiro chega no dia 28 de março de 2025 e já tem alguns singles disponíveis, como 'First Love' (com India Martinez e Marcin) e 'You Can Make It' (com Fridayy e Sunday Service Choir). O próprio Smith define esse retorno como um processo terapêutico, onde expõe suas emoções após os últimos anos turbulentos.

A aposta na música já está rendendo frutos: ele foi confirmado como um dos headliners do Positiv Festival 2025, na França.

Apesar da nova fase musical, Will Smith não pretende largar totalmente o cinema. Ele continua envolvido na produção de 'Bel-Air', reboot de 'Um Maluco no Pedaço', e já confirmou sua participação em 'Hancock 2'. Além disso, ele foi um dos responsáveis pelo encerramento de 'Cobra Kai', sucesso da Netflix inspirado em 'Karatê Kid'.

Mas, segundo ele, o foco agora é sentir a música e se reinventar artisticamente. Em entrevista à Billboard, Smith explicou sua nova visão: "Quero viajar, conhecer novos artistas e explorar diferentes sons. Estou mais criativo do que nunca. Quero ser um ator melhor, um poeta melhor e, definitivamente, um performer melhor nos palcos".