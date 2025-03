Flopou? Filme mais caro da Netflix cai no ranking de mais vistos

‘The Electric State’ é protagonizado por Millie Bobby Brown (‘Stranger Thinsgs’) - Foto: Divulgação

‘The Electric State’, filme da Netflix com Millie Bobby Brown (‘Stranger Thinsgs’), não foi muito bem recebido pela crítica especializada e, segundo os números da audiência, parece não ter agradado o público como a gigante de streaming esperava. O longa-metragem é o mais caro da empresa — produção custou cerca de US$ 320 milhões — e sofreu uma queda no ranking de mais vistos.

Apenas uma semana após seu lançamento, o filme, que foi dirigido por Joe e Anthony Russo (‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’), perdeu o posto de mais assistido da Netflix para o lançamento de ‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’.

Segundo os números revelados pela plataforma, parece que o longa não alcançou grandes nomes do serviço de streaming em quesito de visualizações. Ao todo, 53,80 milhões de horas foram assistidas do filme, dando 25,20 milhões de visualizações se dividir pela duração do longa. Para título de comparação, o filme ficou abaixo de produções como ‘Donzela’, ‘Agente Oculto’, ‘Tudo em Família’ e ‘Atlas’.

Em comparações com nomes como ‘Alerta Vermelho’, ‘De Volta à Ação’ e ‘O Projeto Adam’, é bem provável que o longa não chegue no Top 10 de produções mais assistidas de todos os tempos da plataforma.

Como a Netflix calcula esse número baseado nos primeiros 91 dias do lançamento, ‘The Electric State’ não deve alcançar esse filmes.

Sobre o que é ‘The Electric State’?

‘The Electric State’ tem Chris Pratt no elenco | Foto: Divulgação

‘The Electric State’ se passa em uma realidade alternativa da década de 90 na qual robôs conscientes convivem entre os humanos. A história acompanha Michelle, uma adolescente orfã que, um dia, recebe a visita de Cosmo, um robô meigo e misterioso que ela acredita estar sendo controlado por Christopher, seu irmão mais novo considerado morto.

Determinada a saber a verdade sobre o irmão, Michelle parte numa aventura pelo oeste americano com a companhia indesejada e inesperada do contrabandista e andarilho Keats e seu robô parceiro e sarcástico Herman.

A história é baseada no romance ilustrado de Simon Stålenhag e conta com roteiro escrito por Christopher McFeely e Stephen Markus, que trabalharam com os Russo em todos os seus filmes na Marvel.

Além de Millie Bobby Brown, o elenco conta com Chris Pratt, Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci e Jason Alexander. Já Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate e Alan Tudyk fazem as vozes dos robôs.

‘The Electric State’ já está disponível na Netflix.

Assista ao trailer: