Ator da Netflix é envolvido em polêmica com morte de Kim Sae-ron

Segundo a tia de Sae-ron, o relacionamento começou em 2015 - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Kim Soo-hyun, 37, conhecido por protagonizar 'Rainha das Lágrimas', da Netflix, está no centro de uma polêmica após a tia de Kim Sae-ron afirmar que os dois tiveram um relacionamento por seis anos e que uma dívida com a empresa do ator teria levado a jovem atriz ao suicídio. As alegações foram feitas em entrevista ao canal do YouTube 'Garosero Research Institute' e vêm repercutindo entre os fãs de doramas.

Segundo a tia de Sae-ron, o relacionamento começou em 2015, quando a atriz tinha 15 anos e Kim Soo-hyun, 27. Em 2019, o ator fundou sua própria agência, a Gold Medalist, e a jovem teria deixado sua antiga empresa para trabalhar ao lado dele. Durante esse período, Sae-ron teria prestado serviços gratuitos à agência, auxiliando na formação de novos talentos.



O término do relacionamento teria ocorrido em 2021, após a atriz ser envolvida em um escândalo por dirigir embriagada. A Gold Medalist teria arcado com os custos do incidente, cerca de 700 milhões de wons (aproximadamente R$ 2,7 milhões), sem cobrar o reembolso na época. No entanto, em 2024, Sae-ron teria recebido uma notificação exigindo o pagamento da quantia.

Ainda de acordo com a tia da atriz, Kim Soo-hyun teria ignorado suas tentativas de contato, o que a levou a postar uma foto ao lado dele nas redes sociais, buscando uma reação. A situação se agravou quando a Gold Medalist divulgou um comunicado afirmando que Sae-ron estaria tentando prejudicar a imagem do ator.

A tia da jovem alega que, endividada e sem perspectivas, Sae-ron entrou em profunda dificuldade financeira, o que teria motivado sua morte em 16 de fevereiro, dia do aniversário de Kim Soo-hyun.

Até o momento, Kim Soo-hyun e sua equipe não se manifestaram sobre as acusações.