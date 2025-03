Fernanda Montenegro indica despedida na carreira após 'Vitória'

Fernanda Montenegro estrela 'Vitória' - Foto: Divulgação

A atriz Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar e uma das maiores referências do cinema nacional, pode estar se despedindo das telonas. Durante o lançamento de 'Vitória', filme Original Globoplay, nesta segunda-feira, 10, no Teatro Municipal de São Paulo, ela fez um emocionante agradecimento ao diretor Andrucha Waddington, com quem já trabalhou no passado, e deu a entender que a produção pode ser sua última no cinema.

"Essa noite é pra mim também muito especial. Porque na idade que eu estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos, como já estou fazendo há bastante tempo. Mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial nesse palco aqui agora. Muito obrigada", disse Fernanda Montenegro, deixando claro que o cinema exige esforço físico e que, em sua atual fase de vida, isso pesa mais.

O filme 'Vitória', inspirado no livro Dona Vitória da Paz, de Fábio Gusmão, narra a história real de uma aposentada que desmantelou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais, utilizando filmagens feitas da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. O elenco também conta com Alan Rocha, Linn da Quebrada, Laila Garin, Thelmo Fernandes e Thawan Lucas.

'Vitória' estava originalmente agendado para 2024, mas sua estreia nos cinemas será nesta quinta-feira, 13.