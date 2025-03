Filme bizarro transforma Mickey e Ursinho Pooh em assassinos sádicos

Filme está sendo dirigido por Glenn Douglas Packard - Foto: Reprodução

A produtora Untouchables Entertainment revelou nesta segunda-feira, 10, o trailer de "The Dark Domain: MVW Mickey-Vs-Winnie", um filme de terror que coloca duas das figuras mais icônicas da infância – Mickey Mouse e Ursinho Pooh – em um embate mortal. No longa, as versões macabras dos personagens caçam um grupo de amigos de infância em uma floresta amaldiçoada, transformando a nostalgia em puro horror.

A trama começa na década de 1920, quando dois prisioneiros escapam e acabam presos em um território sombrio. Um século depois, um grupo de jovens aventureiros aluga um Airbnb na mesma floresta, sem saber que ali habitam criaturas monstruosas. O que deveria ser uma viagem emocionante se transforma em um banho de sangue quando os fugitivos amaldiçoados ressurgem como versões distorcidas de Mickey Mouse (Steamboat Willie) e Ursinho Pooh, dando início a uma luta brutal pela sobrevivência.

O filme está sendo dirigido por Glenn Douglas Packard, que descreveu a produção como um "Mundo Invertido de horror", comparando a batalha entre os personagens a clássicos do gênero como Freddy vs. Jason.

Nos últimos anos, diversos ícones da cultura pop que entraram em domínio público vêm sendo adaptados para histórias de terror. Além de The Dark Domain, estão a caminho "Screamboat", inspirado no Mickey, e um slasher de Bambi, feito pelos criadores de "Ursinho Pooh: Sangue e Mel".