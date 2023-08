Corra do Ursinho Pooh assassino (literalmente!)

Esqueça o Pooh fofinho e amoroso da sua infância. Em “Ursinho Pooh: Sangue e Mel” ("Winnie the Pooh: Blood and Honey", no original), filme que estreia nesta quinta-feira, 10, o dengoso líder da turminha do fictício Bosque dos 100 Acres, trocou o pote de mel por sangue ao se tornar um serial killer impiedoso.

Antes de mais nada, é preciso salientar o fato de que o filme possui um gênero específico, ao se encaixar em uma proposta trash, cujas características incluem a baixa qualidade técnica e as atuações ruins. O orçamento pequeno, de apenas US$ 100 mil, fica ainda mais evidente na caracterização de Pooh e Leitão, que claramente aparentam ser apenas homens usando máscaras de borracha. Mas ainda assim, o longa é pobre em originalidade e sentido.

A premissa tinha tudo para ser interessante: abandonado por Christopher Robin (Nikolai Leon), Pooh (Craig David Dowsett) e sua turma passam por maus bocados. A partir daí, o urso e o companheiro Leitão (Chris Cordell) passam a atacar, com muita crueldade, todos os humanos que se atrevem a cruzar o seu caminho.

"Christopher Robin se afastou deles, não lhes deu comida e isso tornou Pooh e Leitão bastante difíceis", explicou o diretor e roteirista do longa Rhys Frake Waterfield à Variety. Ao Splash, ele disse que "imaginava um projeto muito menor", mas que a viralização das primeiras cenas nas redes sociais o impulsionaram a distribuir o filme internacionalmente, chegando até o Brasil.

Ousada, a história só pôde ganhar forma no ano passado, após a Disney perder os direitos de Ursinho Pooh e sua turma. Criados em 1926 por Alan Alexander Milne, os personagens infantis agora caíram em domínio público, o que significa dizer que qualquer pessoa pode utilizar o nome e o rosto do personagem em qualquer produção, sem precisar de autorização. A releitura, no entanto, foi proibida de usar elementos criados pela Disney para Pooh, a exemplo da icônica camisa vermelha e da voz dengosa.

Pooh e Leitão viraram assassinos impiedosos em novo filme de terror trash | Foto: Divulgação

Mas o problema de Ursinho Pooh: Sangue e Mel não é ser trash, afinal dentro dessa categoria há diversos exemplos de bons filmes. Não é nem mesmo o baixo orçamento. A questão é a falta de propósito: o longa se perde, por diversas vezes, dentro dele mesmo. Falta desenvolvimento de personagens, enquanto também há perda de tempo ao se focar em subtramas que no fim das contas não vão acrescentar em nada.

Nem mesmo o humor que poderia se esperar de um filme que aborda um assassino com cara de urso é algo explorado. A produção é repleta de histórias desconectadas que chegam a ser desesperadoras em determinada parte do filme.

Desesperador, principalmente, para as espectadoras. Embora a conotação sexual seja algo presente e até naturalizada nos filmes de terror, Ursinho Pooh: Sangue e Mel abusa da figura feminina ao despejar nas personagens mulheres a maior parte das cenas de violência e impor momentos de nudez desnecessários. O filme possui um ar voyeurístico totalmente despropositado da sinopse.

Porém, se há méritos dentro do filme, seja talvez o gore, que cumpre o esperado: não faltam mortes bizarras, com sangue espalhado para todos os lados, que se combinam com a fixação de Pooh pelo mel. Outro ponto é a animação introdutória do filme, um paralelo aos desenhos do ursinho que ficaram tão conhecidos pela Disney, mas também uma referência a longas de terror como “Pânico na Floresta".

E o 2 vem aí…

A vontade de Rhys Frake-Waterfield em destruir infâncias é pública e consta até na sua bio do Instagram: “arruinando memórias de crianças desde 1991”. Pelo visto, a missão de “Ursinho Pooh: Sangue e Mel” vai seguir com uma sequência já confirmada.

Waterfield pretende, ainda, “arruinar” mais dois personagens infantis também imortalizados pelos estúdios Disney: Peter Pan e Bambi. São eles “Peter Pan: O pesadelo da Terra do Nunca” e “Bambi: O acerto de contas”.

Ao O Globo, o cineasta disse que “Ursinho Pooh 2” vai se passar pouco após a trama vista no primeiro filme. Já Wendy, Peter e Sininho devem ser vilões e até mesmo, pedófilos, em Peter Pan. Enquanto isso, Bambi vai ser uma espécie de monstro “meio veado, meio tiranossauro rex”.

Mas isso não é tudo, pois o diretor que expandir esse universo slasher e criar um universo compartilhado de personagens infantis em versões aterrorizantes.

“Estamos fazendo filmes individuais, com alguns easter eggs que ligam os projetos. Em “Bambi’, por exemplo, iremos mostrar um mapa que mostra que a floresta do Bambi não é muito distante do Bosque dos Cem Acres. Vamos começar a entender como esses mundos se conectam para depois uni-los loucamente. Algo como ‘Freddy vs Jason’. Talvez um dia tenhamos ‘Pooh vs Bambi’, explica.

