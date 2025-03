Atriz de Harry Potter cria conta em plataforma de conteúdo adulto

Atriz de Harry Potter entra em plataforma - Foto: Divulgação

Conhecida por viver Lilá Brown em três filmes da franquia Harry Potter, Jessice Cave confirmou que abriu uma conta no site OnlyFans, que é focado em conteúdo adulto.

Ela explicou nas redes sociais, porém, que o seu objetivo não é sexual. Ela declarou que a conta terá conteúdos focados para o feitche com cabelos.

"Estou lançando um Onlyfans, não um sexual", disse a artista, em seu podcast, ressaltando que o OnlyFans não tem tudo relacionado ao conteúdo adulto.

Cave, que se autointitula Substack, comentou: "É um fetiche. Fetiche não é necessariamente sexual". A atriz ainda entrou em mais detalhes sobre a sua decisão de se juntar ao OnlyFans.

“Um ano. Vou tentar por um ano. Meu objetivo? Deixar a casa segura, cobrir o papel de parede de arsênico/chumbo, construir um novo telhado etc. Meu objetivo? Sair das dívidas. Meu objetivo? Me empoderar? Provar para aqueles no passado que me julgaram mal que eu não sou tão doce? Investir tempo em algo em que nunca investi antes: amor-próprio", falou.

A artista também brincou questionando se os seus "anos de convenções de Harry Potter foram de fato pesquisa?” e declarou: “[Parece] que estou fazendo algo pervertido, algo um pouco zoado. Eu gosto disso. Rasgando o bom e pequeno livro de regras da atriz".