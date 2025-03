Ator de ‘Harry Potter’ morre aos 63 anos

Marido do artista anunciou o falecimento dele - Foto: Divulgalção

O ator Simon Fisher-Becker, conhecido por interpretar o Frei Gorducho, de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’, morreu no último domingo, 9, aos 63 anos. O marido do artista anunciou o falecimento dele em uma publicação no Facebook. A causa da morte não foi revelada.

“Tenho uma notícia muito triste. Às 14h50, Simon faleceu”, escreveu ele, que seguiu: “Vou manter esta conta aberta por um tempo. Não tenho certeza se postarei novamente. Obrigado”.

Simon Fisher-Becker ficou conhecido por interpretar o Frei Gorducho em ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ | Foto: Reprodução

Além de ter atuado no primeiro filme de ‘Harry Potter’, Simon ficou conhecido por ‘Doctor Who’, em que teve participações e narrou alguns episódios. Além disso, ele atuou em ‘Os Miseráveis’, de 2012.