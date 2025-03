“Adolescência”: série chocante da Netflix é baseada em fatos reais?

Adolescência levanta uma questão comum entre os espectadores - Foto: Divulgação

Já disponível no catálogo da Netflix, a série "Adolescência" vem causando impacto entre os assinantes. A história acompanha Jamie Miller (Owen Cooper), um garoto de 13 anos que, inesperadamente, se torna o principal suspeito de um assassinato.

A série surpreende ao mostrar a invasão brutal da casa de Jamie por policiais. O adolescente é levado para a delegacia e tratado como um criminoso adulto, enquanto sua família vê sua vida virar de cabeça para baixo. A acusação? O suposto assassinato de uma colega de classe.

Por mergulhar em temas sensíveis, a obra tem gerado discussões intensas nas redes sociais. “Adolescência, da Netflix, é perturbadora. Fala sobre bullying, redes sociais, paternidade tóxica, machismo estrutural e tantas outras questões que fazem a gente questionar a verdade”, escreveu uma espectadora no X (antigo Twitter). Outra internauta comentou: “Comecei a ver Adolescência… a forma como abordam uma criança de 13 anos me incomodou muito. Vamos ver se saio dessa série com raiva do menino ou dos policiais”.

A série é baseada em fatos reais?

Criada por Graham e Jack Thorne, com direção de Philip Barantini, Adolescência levanta uma questão comum entre os espectadores: sua trama é inspirada em uma história real?

Embora os eventos e personagens sejam fictícios, a ideia surgiu de casos reais que chamaram a atenção de Graham em noticiários. Em entrevista ao Tudum, site oficial da Netflix, ele revelou a origem do enredo:

“Houve um caso em que um garoto foi acusado de esfaquear uma colega até a morte. Fiquei chocado e me perguntei: ‘O que está acontecendo? Como chegamos a esse ponto?’ Então aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Quis lançar luz sobre isso e questionar a sociedade em que vivemos.”