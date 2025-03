ESTREIA Drogas, fama e solidão: "Better Man" entrega um Robbie Williams nunca visto Cantor vira um macaco de CGI em cinebiografia ousada – e o resultado surpreende! Por Artur Soares | Portal Massa! 13/03/2025 - 12:00 h

Confira as sessões do filme no Cineinsite - Foto: Divulgação

Robbie Williams — não o ator, mas sim o cantor — é um nome que vem acompanhado de diversas polêmicas. Durante sua carreira, o músico britânico colecionou escândalos envolvendo drogas, brigas e alguns relacionamentos frustrados. Atrás dessa fama de garoto problemático, existe um artista que precisou encarar a ausência paterna, a pressão de uma carreira ainda jovem e a desilusão do mundo da fama. Leia Também: Nova X-Men? Marvel quer atriz de "Anora" em papel importante Pornochanchada com Caetano Veloso e Casagrande volta aos cinemas ‘Ainda Estou Aqui’ está entre os filmes nacionais mais vistos do século "Better Man", cinebiografia de Robbie Williams que chega hoje aos cinemas, mostra um lado do artista que não era conhecido de grande parte do público. Logo quando foi anunciado, o filme chamou a atenção por ser protagonizado por um macaco de computação gráfica. Apesar da escolha parecer sem sentido, ela representa a forma como o próprio cantor se enxerga, um macaco de circo que precisava entreter a todos. O protagonista inusitado é extremamente carismático, sendo incrivelmente expressivo para um animal de CGI — o que até lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais. A escolha também permite que o diretor Michael Grayson construa cenas que apelam para um lado mais fantasioso. A produção acompanha a perspectiva de Robbie sobre sua própria história, ou seja, a obra não se limita a uma visão realista sobre tudo. >>> Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando. A criatividade também é expressa nas transições entre cada cena, que são feitas de forma bem diferente do habitual. Além de um filme sobre música, a obra também é um musical. As cenas musicais são muito bem coreografadas e não comprometem de forma alguma o ritmo da trama. Por sua vez, os momentos em cima do palco são um misto entre realidade e ficção. O roteiro realiza um mergulho profundo nos problemas que acompanharam a vida de Robbie. Existe um equilíbrio ideal entre humor e drama na hora de contar a trajetória do artista. A obra mostra como a fama, que era o maior sonho de Robbie, se mostrou uma grande ilusão para o cantor. Ao fim do longa, o público vai precisar enxugar suas lágrimas depois de assistir a performance da música “My Way” de Frank Sinatra. O grande problema das cinebiografias atuais é a maneira engessada de contar as histórias. Better Man joga qualquer fórmula pré-estabelecida no lixo e aposta em uma obra completamente criativa, entregando uma experiência divertida e emocionante. Confira o trailer de Better Man:

