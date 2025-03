‘Vitória’ e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Fernanda Montenegro é a estrela de 'Vitória' - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador apresentam uma programação diversificada, atendendo a todos os gostos. Entre os destaques da semana, há desde grandes estreias do cinema nacional, suspenses e animações até dramas envolventes. O lançamento mais aguardado é ‘Vitória’, mas a variedade de títulos em cartaz oferece opções que vão da adrenalina ao cinema reflexivo, garantindo uma experiência para diferentes perfis de espectadores.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.



VITÓRIA

Nina é uma mulher idosa que vive sozinha e se sente angustiada com a crescente violência em seu bairro. Em meio a conflitos com os vizinhos, ela decide filmar a movimentação de traficantes de drogas da sua janela, na esperança de colaborar com a polícia. Após meses registrando as atividades suspeitas, sua iniciativa atrai a atenção de um jornalista, que se aproxima de Nina e se propõe a apoiá-la em sua missão.

CÓDIGO PRETO



Quando sua amada esposa Kathryn é suspeita de trair a nação, o agente de inteligência George Woodhouse enfrenta o teste final: lealdade ao seu casamento ou ao seu país.

BETTER MAN - A HISTÓRIA DE ROBBIE WILLIAMS



Cinebiografia do cantor britânico Robbie Williams, representado como um macaco de maneira a refletir como o próprio astro se viu durante muito tempo na sua carreira. O longa conta a história da ascensão, queda e a ressurreição inesperada do cantor, que hoje é consagrado como um dos artistas britânicos mais vendidos de todos os tempos.

PEQUENAS COISAS COMO ESTAS



Enquanto trabalha como comerciante de carvão para sustentar sua família, Bill Furlong descobre segredos perturbadores guardados pelo convento local e revela suas próprias verdades, forçando-o a confrontar seu passado e o silêncio cúmplice de uma pequena cidade irlandesa controlada pela Igreja Católica.

MICKEY 17



Mickey faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Mas, após seis mortes, ele começa a entender o porquê de seu cargo nunca ter sido ocupado antes.

O MACACO



Dois irmãos gêmeos encontram um macaco de brinquedo que pertenceu ao seu pai. Quando percebem coisas sinistras acontecendo à sua volta, os dois se desfazem do boneco e seguem com suas vidas. Após anos afastados, eventos terríveis começam a se desdobrar e os irmãos precisam se reunir para destruir o brinquedo antes que todos que amam morram.

O BRUTALISTA



Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país estranho, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!