Série de oficinas de roteiro conclui com palestras e pitching

Ação do Coletivo4 Audiovisual, o LAB Bahia promoveu, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, três oficinas de escrita de roteiro. Agora, entre hoje e sexta-feira, o grupo fecha esse período de trabalhos com um evento final no Auditório da ABI (Praça de Sé).

O encontro reunirá participantes das três oficinas de escrita de roteiro já realizadas, mas quem não participou e estiver interessado pode se inscrever até hoje mesmo, pela manhã. Inclusive, dezoito participantes do interior tiveram suas vindas para a capital baiana custeadas pelo evento.

A iniciativa é importante, especialmente neste momento de brilho do cinema brasileiro no mundo e no qual se busca descentralizar as narrativas, geralmente muito apegadas às capitais.

“Num momento em que todos nós nos orgulhamos de, finalmente, o Brasil ter uma estatueta do Oscar, esse evento acontece como mais uma possibilidade de mostrarmos que o Brasil ainda tem muitas histórias a serem contadas”, afirma Carolina Gomes, produtora executiva do LAB Bahia.

“A Bahia, e não só Salvador, um território majoritariamente preto, precisa ser re-conhecida, re-visitada e, principalmente, re-contada. Acredito que o LAB-Bahia é mais um espaço provocativo e reflexivo para que as vozes abafadas ecoem”, acrescenta.

Programação dia a dia

Na programação, o dia de hoje será todo dedicado à oficina “Transformando Ideias em Projetos”, com o produtor executivo baiano Tiago Tao, experiente profissional com mais de 100 projetos aprovados em editais e leis de incentivo.

Na quinta-feira (13), a manhã será da palestrante pernambucana Andréa Monteiro, figurinista de filmes aclamados como Amarelo Manga e Propriedade, com a palestra “Figurino no audiovisual”.

A parte da tarde será da cineasta, jornalista e colunista da Folha de S. Paulo Krishna Mahon, com sua palestra “O que fazer na hora do pitching”.

Na sexta-feira (14), a parte da manhã será da palestra “A inteligência artificial no audiovisual”, com a doutora em comunicação, roteirista, consultora de roteiro e apresentadora do podcast Prosa Cinéfila Amanda Aouad.

Das 14 às 18h é a hora do pitching – ou seja, o momento de os roteiristas apresentarem seus roteiros e fazerem suas defesas.

O encontro se encerra com um lançamento para o livro que reúne Os Roteiros dos Filmes que Ainda Não Fizemos, resultado das três oficinas anteriores.

“A publicação de roteiros do contexto baiano atual cumpre um papel importante de preservação da memória cultural local”, afirma o cineasta, roteirista e historiador Rober Corrêa, oficineiro de roteiro da ação.

“Desejo que a emoção contida nos roteiros publicados possa criar uma ponte com a curiosidade e a receptividade de cada pessoa que acessar estas publicações”, acrescenta Rober.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.

LAB dos filmes que ainda não fizemos - Bahia / A partir de hoje até sexta-feira (14), das 9h às 17h / Auditório da ABI – Bahia (Rua Ranulpho Oliveira, 8º andar – Praça de Sé)