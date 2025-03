Pornochanchada com Caetano Veloso e Casagrande volta aos cinemas

Obra é considerada como a última pornochanchada - Foto: Divulgação / Portal Extra

Após 40 anos, o filme ‘Onda Nova’ chega aos cinemas no próximo dia 27. Considerado como a última pornochanchada, gênero com base no humor, erotismo, temas amorosos e populares, a obra traz em seu elenco nomes como Caetano Veloso e Walter Casagrande.

No filme, é possível ver o cantor em cenas quentes no banco de trás de um de táxi. O ex-jogador e comentarista Casagrande também aparece em cena de sexo, porém, ele acabou deixando o elenco por considerar tudo muito confuso. As informações são do 'Extra'.

Na época do seu lançamento, o filme, que conta a história do time de futebol feminino Gayvotas e aborda temas como homossexualidade e uso de drogas com muitas cenas de nudez, acabou sendo proibido pelo regime militar e só foi liberado cerca de sete meses depois, em 1984.

Na obra também é possível conferir as atuações de Regina Casé, Tânia Alves, Vera Zimmermann e Cristina Mutarelli