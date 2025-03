Nova X-Men? Marvel quer atriz de "Anora" em papel importante

Marvel Studios frequentemente mantém conversas com diversas estrelas - Foto: AFP

Mikey Madison surpreendeu Hollywood ao vencer nomes como Fernanda Torres e Demi Moore e levar o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por seu papel em “Anora”, mas sua próxima escolha de carreira pode causar ainda mais burburinho. Segundo rumores, a vencedora da estatueta está na mira da Marvel Studios para integrar o MCU (Marvel Cinematic Universe).

A atriz ganhou reconhecimento por sua performance intensa como uma dançarina de clube adulto em Anora, um drama elogiado por sua abordagem crua e provocativa.

De acordo com o insider Daniel Ritchman, Madison estaria sendo cotada para um papel de destaque no futuro do MCU. Ainda não há informações concretas sobre a personagem que ela poderia interpretar, mas especula-se que a Marvel busca novos talentos para o reboot dos X-Men ou até mesmo para uma nova heroína nos Vingadores.

A Marvel Studios frequentemente mantém conversas com diversas estrelas, e nem sempre esses diálogos resultam em contratos assinados. No entanto, a simples possibilidade já levanta debates. Vale lembrar que as vencedoras do Oscar, Brie Larson (Capitã Marvel) e Angelina Jolie (Eternos) já entraram no universo dos blockbusters.

Mas além da Marvel, boatos indicam que a DC Studios, comandada por James Gunn, também teria interesse na atriz. A disputa entre os estúdios por novos talentos se intensificou nos últimos anos, e Madison pode estar em uma posição privilegiada para escolher seu próximo grande papel.

Fora do mundo dos heróis, também há rumores de que ela poderia protagonizar uma adaptação de um best-seller de Colleen Hoover e também chamou a atenção da diretora Greta Gerwig, de “Barbie”.