Fernanda Torres dá opinião surpreendente sobre Anora: “Mesma maneira"

Fernanda Torres - Foto: Etienne Laurent / AFP

O Brasil pode até não ter engolido a derrota de Fernanda Torres para Mikey Madison no Oscar de Melhor Atriz, mas a decisão da Academia foi mais do que aprovada pela brasileira. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, da qual o Cineinsite A TARDE participou, a artista deu uma opinião surpreendente sobre a sua “rival”, e o filme que ela representa, “Anora”.

Fernanda comparou a experiência e a realização de “Ainda Estou Aqui” com Anora. Segunda ela, por serem independentes e feitos com poucos recursos, os dois filmes são “primos".

“A maneira que eles fizeram aquele filme é a mesma que a gente fez o nosso, é cinema de grupo. Eles tinham um budget pequeno”, afirmou.

Mostrando que não guardou nenhum tipo de rancor, Fernanda ainda exaltou Mikey e a chamou de “especial”. Para a filha de Fernanda Montenegro, a noite no Oscar foi prazerosa pelo destaque às produções independentes e mais intimistas, em detrimento às grandes produções hollywoodianas.

“Eu sinto Ainda Estou Aqui como um primo do Anora. O Anora começa como uma comédia romântica e, de repente, ele tem um twist, assim, que você, que faz, largar o cinema pensando, assim, na dor e no amor, no afeto, na busca de afeto no mundo. E o nosso filme é sobre o afeto. Então, eu tive muito prazer naquela cerimônia e me senti muito entre nós, com a premiação do Anora daquela maneira”, pontuou.

Por fim, Fernanda repudiou indiretamente os ataques a Mikey e pediu: “Mandem só amor, porque aquela mulher é maravilhosa”.

Anora levou os principais e quase todos prêmios do Oscar: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Montagem, Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz. A única categoria em que não venceu foi a de Melhor Ator Coadjuvante, que premiou Kieran Culkin por “A Verdadeira Dor".