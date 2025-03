Marco Pigossi fala sobre desafios de fazer cenas de sexo gay em filme

Marco Pigossi protagoniza o filme ao lado James Bland - Foto: Divulgação

O ator Marco Pigossi (‘Cidade Invisível’), considerado um dos principais galãs da atualidade, falou sobre o desafio de gravar cenas de nudez e sexo gay para seu novo filme, ‘Maré Alta’, que estreou nos cinemas brasileiros.

No longa, ele interpreta Lourenço, imigrante brasileiro nos EUA que descobre a própria sexualidade em meio a um romance com o enfermeiro Maurice (James Bland). Ao Gshow, ele falou sobre o seu personagem. “Ele teve violência bruta em outras experiências sexuais e com o Maurice ele descobre o que é intimidade, conexão verdadeira, o que é o toque”, disse.

Pigossi disse que gravar cenas eróticas não representou desconforto nele. “Foi minha primeira cena íntima com outro homem, mas é a mesma coisa [que filmar cenas quentes com atrizes], um entrelaçado entre corpos. E também se está cercado por 80 pessoas. Nos Estados Unidos, o sindicato exige um coordenador de intimidade, pessoa que vai te ajudar e te colocar em posições que pareçam, mas não sejam”, explicou.

O brasileiro aproveitou para elogiar o colega de cena, James Bland. “Tive um parceiro brilhante. Nós nos conhecemos pouquíssimo tempo antes, tivemos pouco tempo de preparo, ensaio, e ele entendeu o amor que a gente tinha por essa história. Ele se conectou muito com o personagem — que passou por situações por que ele também passou — e abraçou esse filme com muito amor”, declarou.

Pigossi, no entanto, admitiu que temeu a reação do público que o conhece das novelas ao vê-lo em ‘Maré Alta’. “Assistindo pela primeira vez aqui no Brasil com o público que me conhece, eu pensei: ‘Meu Deus! Como eu tô nu’. Confesso que depois assistindo me deu nervosismo, muita cena íntima. Mas são cenas bonitas, celebram a intimidade e ajudam a contar uma história fundamental para a trama”, completou.