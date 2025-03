Jamie matou Katie? Final de Adolescência revela verdade sobre crime

Jamie nega diversas vezes a autoria do assassinato - Foto: Divulgação

A nova minissérie da Netflix, 'Adolescência', tem conquistado o público com sua abordagem intensa sobre um crime onde o acusado é um jovem de 13 anos. Filmada inteiramente em plano-sequência e estrelada por Stephen Graham, a produção mergulha nos impactos do assassinato de Katie, tanto para o acusado, Jamie, quanto para sua família.

Desde o primeiro episódio, a série não esconde a autoria do crime: câmeras registraram Jamie assassinando a colega no estacionamento. No entanto, o foco do roteiro não é apenas a resolução do caso, mas sim as influências externas que podem ter levado o adolescente a cometer o ato, incluindo negligência dos pais, amizades tóxicas e a internet.



'Adolescência' é baseada em fatos reais?

Apesar das semelhanças com casos reais, a série não se baseia em um crime específico. Segundo Stephen Graham, que além de atuar é o criador da produção, a trama foi inspirada em diversas situações que ele presenciou na Europa durante sua adolescência. A série explora temas como problemas familiares e crimes em escolas, trazendo uma reflexão sobre os impactos do ambiente social e digital na formação de um jovem.

Quem é o culpado no final da série?

No desfecho da história, fica evidente que Jamie não apenas é o principal suspeito, mas também decide se declarar culpado pelo assassinato de Katie. Desde o início, a narrativa já havia deixado claro que o crime foi registrado por câmeras de segurança, mas a ausência da arma do crime levanta questionamentos. Ainda assim, a série não se preocupa tanto com essa questão jurídica, priorizando a discussão sobre o papel da família, dos amigos e da internet na tragédia.

Significado do final de 'Adolescência'

O último episódio aprofunda o impacto do crime na vida da família de Jamie. Durante o aniversário de Eddie, o pai do adolescente, a tensão entre os membros da família se torna evidente. Além da pressão emocional, eles enfrentam retaliações externas, como a pichação da van de trabalho e perseguições por outros adolescentes.

Na cena final, Eddie e Manda têm uma conversa crucial sobre o filho. Durante o diálogo no quarto, ambos refletem sobre sua responsabilidade na criação de Jamie e percebem que falharam em estar mais presentes na vida do jovem, especialmente no controle de sua relação com a internet. A conversa revela o peso da culpa e a complexidade de compreender o que levou o filho a cometer o crime.

Quantos episódios tem 'Adolescência'?



A minissérie está completa na Netflix com quatro episódios, cada um variando entre 40 e 60 minutos.