Legado de Glauber Rocha é tema de roda de conversa na ABI

Glauber Rocha (1939-1981) - Foto: Reprodução

O legado do cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981) será tema da Roda de Conversa ‘Glauber, o Leão da Bahia’ na Associação Bahiana de Imprensa (ABI), na próxima quarta-feira, 26, às 14h.

O evento, que é gratuito, terá tradução simultânea em libras feita pelos tradutores e intérpretes de libras, Luana Rodrigues e Anderson Paixão. A roda de conversa vai acontecer no Auditório Samuel Celestino, 8º andar do Edifício Ranulfo Oliveira, sede da ABI, no Centro Histórico de Salvador. Como terá lugar na casa dos jornalistas e comunicólogos baianos, a iniciativa aguarda receber a categoria e o público em geral.

O projeto foi pensado pela museóloga Renata Santos e pelo historiador Pablo Sousa, com o objetivo de ofertar a higienização, restauro e catalogação de todo o acervo construído pelo também cineasta e crítico cinematográfico José Umberto Dias. A coleção concentra livros, revistas, filmes, entrevistas e recortes de jornais como um único exemplar de jornal impresso por Glauber com o cineasta Rogério Duarte, na década de 70, em Brasília.

O acervo está sob a guarda da Associação Bahiana de Imprensa desde setembro de 2021 e a partir dos recursos captados com a Lei Paulo Gustavo, vai se tornar uma fonte de pesquisa e conhecimento para pesquisadores do Brasil inteiro.

O trabalho de Glauber Rocha abordou questões sociais e políticas profundas, refletindo a realidade de um Brasil marcado pela desigualdade e pela repressão. Sua visão de arte como um ato político continua a inspirar novos cineastas e manifestações artísticas até hoje

Baiano de Vitória da Conquista, o autor de clássicos como ‘Terra em Transe’ e ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ revolucionou o cinema brasileiro e se tornou um dos grandes nomes do Cinema Novo.