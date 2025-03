De graça! Inscrições abertas para oficinas de cinema no Glauber Rocha

- Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para as três oficinas oferecidas gratuitamente pelo XX Panorama Internacional Coisa de Cinema: crítica, direção para cinema e narrativas sonoras. Na tradicional oficina de crítica os participantes terão contato com os principais conceitos da crítica de cinema e suas atualizações no contexto das mídias digitais.

A atividade será ministrada por Adolfo Gomes, jornalista, produtor cultural e cineclubista, que já atuou como curador em festivais de cinema e integrou júris de diversos eventos audiovisuais. Adolfo também é fundador da Associação e Cineclube "Amigos do Cinema".

Com aulas presenciais entre os dias 31 de março e 2 de abril, no Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves), a oficina abordará a estruturação da crítica cinematográfica como uma arte da síntese, explorando estratégias e técnicas que vão da linguagem jornalística à prosa livre.

Os inscritos serão convidados a integrar o Júri Jovem do Panorama e a escrever para o blog Pílulas Críticas, produzindo textos concisos sobre os filmes exibidos no festival.

A 'Oficina Introdutória de Direção para Cinema' será ministrada pela cineasta baiana Juh Almeida, que vai apresentar os princípios da direção cinematográfica a partir da experiência prática e estética dos filmes “Náufraga”, “Irun Ori” e “Eu, Negra”. A oficina acontece no Cine Glauber Rocha, dia 3 de abril, das 9h às 13h, e no Cine Theatro Cachoeirano, dia 5 de abril, no mesmo horário.

Lucas Coelho vai ministrar a oficina 'Narrativas Sonoras: Introdução à Pós-Produção de Som para Cinema'. A atividade oferece uma introdução ao processo de pós-produção de som, abordando desde a edição de som até a mixagem, passando por diversas técnicas de gravação. A oficina acontece no Cine Glauber Rocha, de 3 a 7 de abril, das 9h às 12h30.

As inscrições para todas as oficinas seguem até o dia 18 de março, e os interessados devem preencher o formulário