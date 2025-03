‘Branca de Neve’ e mais: confira as estreias no cinema em Salvador

O live-action de 'Branca de Neve' é a principal estreia da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador apresentam uma programação diversificada, atendendo a todos os gostos. Entre os destaques da semana, há desde grandes dramas, romances e filmes de ação até produções para toda a família. O lançamento mais aguardado é ‘Branca de Neve’, mas a variedade de títulos em cartaz oferece opções que vão da adrenalina ao cinema reflexivo, garantindo uma experiência para diferentes perfis de espectadores.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

BRANCA DE NEVE



Quando a Rainha Má manda matarem sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada.

THE ALTO KNIGHTS: MÁFIA E PODER



Dois dos mais notórios chefes do crime organizado, Frank Costello e Vito Genovese, disputam pelo controle das ruas da cidade de Nova Iorque. Outrora melhores amigos, ciúmes mesquinhos e uma série de traições os colocam numa rota de colisão fatal que vai transformar a Máfia (e a América) para sempre.

MARÉ ALTA

Lourenço decide deixar sua família homofóbica e seu país para trás para se perder na meca queer de Provincetown, até que o intenso e inesperado romance com Maurice, que também se sente perdido na América de hoje, muda sua vida para sempre.

MILTON BITUCA NASCIMENTO



O filme acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, uma das maiores lendas vivas da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa registra os últimos shows de "Bituca", como é carinhosamente conhecido, e captura a profunda conexão entre o artista e seus fãs.

O BOM PROFESSOR



Julien, um jovem e dedicado professor de literatura, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser injustamente acusado de má conduta sexual por uma aluna. Apesar de sua determinação em desmentir as denúncias, o boato rapidamente se espalha, gerando um caos que afeta toda a escola.

VITÓRIA



Nina é uma mulher idosa que vive sozinha e se sente angustiada com a crescente violência em seu bairro. Em meio a conflitos com os vizinhos, ela decide filmar a movimentação de traficantes de drogas da sua janela, na esperança de colaborar com a polícia. Após meses registrando as atividades suspeitas, sua iniciativa atrai a atenção de um jornalista, que se aproxima de Nina e se propõe a apoiá-la em sua missão.

CÓDIGO PRETO



Quando sua amada esposa Kathryn é suspeita de trair a nação, o agente de inteligência George Woodhouse enfrenta o teste final: lealdade ao seu casamento ou ao seu país.

PEQUENAS COISAS COMO ESTAS



Enquanto trabalha como comerciante de carvão para sustentar sua família, Bill Furlong descobre segredos perturbadores guardados pelo convento local e revela suas próprias verdades, forçando-o a confrontar seu passado e o silêncio cúmplice de uma pequena cidade irlandesa controlada pela Igreja Católica.

MICKEY 17



Mickey faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Mas, após seis mortes, ele começa a entender o porquê de seu cargo nunca ter sido ocupado antes.

O MACACO



Dois irmãos gêmeos encontram um macaco de brinquedo que pertenceu ao seu pai. Quando percebem coisas sinistras acontecendo à sua volta, os dois se desfazem do boneco e seguem com suas vidas. Após anos afastados, eventos terríveis começam a se desdobrar e os irmãos precisam se reunir para destruir o brinquedo antes que todos que amam morram.

