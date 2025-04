Vingadores Doomsday: primeiros detalhes do filme são confirmados

- Foto: Divulgação

Durante o aguardado painel da Disney na CinemaCon 2025, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, surpreendeu os fãs com uma aparição em vídeo direto do set de 'Vingadores: Doomsday', que está sendo filmado na Inglaterra. Em sua mensagem, ele revelou detalhes inéditos sobre o épico cinematográfico que promete ser um dos maiores encontros de personagens da história da Marvel nos cinemas.

O filme reunirá os Vingadores, os heróis de Wakanda, o Quarteto Fantástico, os Thunderbolts e até os X-Men da era Fox — todos unindo forças (ou colidindo) em um confronto direto com o poderoso vilão Doutor Destino, interpretado por ninguém menos que Robert Downey Jr.

Embora o enredo oficial ainda esteja envolto em mistério, Feige indicou que a trama deve explorar uma ameaça de escala global e multiversal, com Victor Von Doom usando seus vastos conhecimentos em tecnologia e magia para remodelar realidades. Nos quadrinhos, o personagem já protagonizou confrontos com os Vingadores e foi peça-chave em histórias como Guerras Secretas e Vingadores vs. X-Men, o que reforça especulações sobre tensões entre os heróis.

O elenco é um verdadeiro evento à parte, com nomes de peso de todas as fases do MCU. Estão confirmados:

- Dos Vingadores clássicos: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Letitia Wright (Pantera Negra) e Winston Duke (M’Baku). Tom Hiddleston também retorna como Loki.

- Da nova geração: Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão) e todo o novo Quarteto Fantástico — Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa).

- Dos Thunderbolts: Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (Agente Americano), David Harbour (Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Fantasma) e Lewis Pullman (Sentinela).

Mas a maior surpresa é o retorno dos X-Men originais dos filmes produzidos pela Fox: Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística) e Channing Tatum como Gambit — personagem que finalmente estreia após anos de rumores.

Vingadores: Doomsday tem estreia marcada para 30 de abril de 2026 no Brasil e funcionará como o penúltimo capítulo da Saga do Multiverso. Ele prepara o caminho para Vingadores: Guerras Secretas, que chegará aos cinemas em 2027 e encerrará a fase atual do Universo Cinematográfico Marvel.