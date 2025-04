Atriz mirim dos anos 2000 choca web ao criar perfil no OnlyFans

A atriz contou detalhes sobre a decisão de criar a conta - Foto: Reprodução

Amanda Bynes surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira, 16, ao revelar que abriu uma conta no Only Fans, plataforma de conteúdo adulto. Conhecida por seu trabalho em filmes de sucesso dos anos 2000, como em “Ela é o cara” e “Tudo que uma garota quer”, a artista contou que quer ficar mais próxima dos fãs.

“Estou no OnlyFans agora. Aviso: estou no OnlyFans para conversar com meus fãs por mensagem direta. Não postarei nenhum conteúdo obsceno. Estou animada para participar”, disse ela, deixando claro que não pretende criar conteúdos eróticos na plataforma.

A famosa está cobrando o valor de US$ 50 por mês na assinatura, que convertido para o valor atual da moeda fica por R$ 294 mensais. Ela chegou a publicar duas selfies na plataforma adulta.

Quem é Amanda Bynes?

Queridinha de Hollywood nos anos 2000, a atriz, de 39 anos, participou de diversas produções da Nickelodeon, chegando a ganhar um programa chamado ‘The Amanda Show’.

Entretanto, a famosa sumiu repentinamente da mídia após 2010. Ela chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica para tratar seu transtorno bipolar e abusos de substâncias ilícitas, em 2013, abandonando a carreira de atriz.

Em 2023, ela parou de tomar seus remédios psiquiátricos e voltou a ser internada. No ano seguinte, a artista passou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais e celebrou a proximidade com os fãs, que a acompanham desde a estreia dos filmes.

Tutela dos pais

Entretanto, as internações de Amanda não foram prejudiciais apenas ao trabalho dela, mas sim na relação familiar. A atriz passou a ficar sob a tutela judicial dos pais após um de seus episódios de surto, em 2013.

Ela teria, supostamente, ateado fogo na garagem da casa onde estava morando sozinha, na Califórnia. A internação de Amanda aconteceu logo depois do ocorrido, de forma voluntária por parte dela.

A tutela durou quase dez anos, sendo encerrada oficialmente em fevereiro de 2022. A decisão contou com o apoio dos próprios pais da atriz, que estavam sendo responsáveis pelas finanças e decisões da vida pessoal da herdeira.