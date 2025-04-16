Aos 52 anos, Luiza Ambiel grava filme com 'novinho': "Mais de 20 cm" - Foto: Reprodução

Luiza Ambiel, de 52 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 15, ao revelar nas redes sociais que gravou um filme de conteúdo adulto com Fabricio Nunes, conhecido como “novinho de 20 anos”. O anúncio foi feito com uma legenda sugestiva: “Se tem foto, tem vídeo”, brincou a ex-participante de A Fazenda e eterna musa da Banheira do Gugu.

A novidade logo gerou grande repercussão nas redes. Enquanto alguns seguidores criticaram a escolha de Luiza, outros saíram em sua defesa. “É incrível a falta de amor próprio hoje em dia. Que exemplo para uma filha”, comentou um internauta. Já outro rebateu: “Tem cada comentário hipócrita e ridículo... Tem uma música de Jorge de Altinho que diz, ‘se o povo falar, nem liguei’”.

Fabricio Nunes, parceiro de Luiza na gravação, é ator da plataforma Privacy, voltada ao público adulto. Na descrição de seu perfil, ele se apresenta com ousadia: “Mais de 20 centímetros pra te deixar sem fôlego. Vem assistir minhas mídias, sexo com homens e mulheres, troca de casais, sexo a três, solo, vem se divertir comigo”.