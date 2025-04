Em meio a polêmica, Grazi Massafera manda indireta para Cauã Reymond - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grazi Massafera movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, ao publicar uma imagem enigmática em seus Stories. A atriz postou uma foto de uma caneca com os dizeres: “Lágrimas do patriarcado”. A frase foi interpretada por muitos internautas como uma indireta ao ex-marido, Cauã Reymond, que está no centro de uma série de polêmicas nos bastidores do remake de Vale Tudo, da TV Globo.

Entenda o caso

O clima nos bastidores da novela teria esquentado após uma suposta briga entre Cauã e Bella Campos, sua parceira de cena. Segundo a revista Veja, Bella procurou o setor de compliance da emissora após se sentir desrespeitada. A atriz teria classificado o comportamento do colega como “debochado, displicente, agressivo e machista”.

Além disso, o colunista Valmir Moratelli revelou um segundo episódio envolvendo Cauã Reymond. Durante uma conversa com Humberto Carrão, o ator teria se exaltado ao ser tocado no braço pelo colega e reagido com agressividade: “Não toca em mim!”.

Na terça-feira, 15, Alice Wegmann também publicou um Story ao lado de Bella Campos, Lucas Leto e Carolina Dieckmann, afirmando: “A delícia de trabalhar com quem a gente gosta”. A postagem foi vista como mais uma indireta para Cauã, reforçando os rumores de tensão nos bastidores d