Diretor de Vale Tudo nega ter recebido queixas sobre Cauã Reymond

Cauã Reymond e Bella Campos em cena na novela Vale Tudo, da TV Globo - Foto: Globo

Um dos protagonistas da versão remake da novela Vale Tudo, o ator Cauã Reymond conversou com diretores na novela global, para falar sobre a sua relação com o elenco da novela. Ao diretor Paulo Silvestrini, ele perguntou se havia, de fato, queixas sobre seu comportamento ‘grosseiro’ com os colegas, o que foi negado.

Segundo informações da coluna F5, Paulo negou ter recebido queixas sobre seu comportamento. Para Silvestrini, Cauã revelou estar preocupado com a possibilidade de ganhar a reputação de alguém que esteja tumultuando o ambiente ou destratando os colegas.

Ainda conforme apuração da coluna, Cauã Reymond foi orientado a seguir o trabalho normalmente. O ator gravou novas cenas da novela 'Vale Tudo' sem mudanças na programação.

Conforme a Veja, a atriz Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima na trama da TV Globo, teria formalizado uma denúncia formal contra Cauã Reymond, por conta de conflitos desde a fase de preparação da trama.

Nesta quarta, 16, Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, falou pela primeira vez sobre as polêmicas que estão vindo à tona sobre o ator. A modelo fez uma publicação nos stories do Instagram em que chama, de maneira indireta, o artista de misógino e violento.