Brigas na Globo: Cauã Reymond bate boca com outro ator de Vale Tudo

Cauã Reymond protagonizou brigas na Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais polêmicas envolvendo Cauã Reymond estão vindo à tona. Após viralizar uma briga do ator com Bella Campos nos bastidores de ‘Vale Tudo’, jogaram luz sobre mais uma confusão do famoso, dessa vez com Humberto Carrão, que interpreta Afonso na novela.

A situação entre os dois teria quase chegado às vias de fato. Uma pessoa da produção teria confirmado a situação ao colunista Valmir Moratelli, da Veja.

De acordo com ele, o bate boca teria sido motivado por Carrão ser carinhoso com as pessoas que o rodeiam e gostar de contato físico enquanto conversa. Cauã, no entanto, teria perdido a paciência e reclamado: “Não toca em mim”.

Caso não é isolado

Cauã teria sido extremamente grosseiro com o colega de profissão em outra oportunidade e afirmado que iria agredi-lo caso o contato se repetisse.

Briga com Bella Campos

Segundo a Veja, Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo nos últimos dias. A discussão teria começado por que o intérprete de César teria reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Confrontado por Bella, que teria apontado o dedo na cara dele, Reymond teria negado que tenha feito qualquer crítica à ela e tentado se explicar. Ao final, eles teriam se abraçado e cada um seguindo o rumo, deixando, aparentemente, tudo resolvido.

Posteriormente, foi divulgado que a briga teria começado antes das primeiras semanas de gravação. Bela teria afirmado, para o ator e para a direção, que ele é “debochado”, “mau colega”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.