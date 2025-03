Cauã Reymond relembra morte da mãe: “Tudo mudou”

Cauã Reymond e mãe, Denise Reymon - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Cauã Reymond, que vai dar vida ao vilão César no remake de ‘Vale Tudo’, relembrou como a morte da mãe, Denise Reymond, foi transformadora para ele parar de negligenciar questões relacionadas à saúde na vida. Ela faleceu em 2019, em decorrência de um câncer no ovário.

“Desde que perdi minha mãe há alguns anos por uma doença trágica, a minha relação com saúde, a forma como vejo minha vaidade, tudo mudou. Eu já perdi várias pessoas para o câncer”, disse o artista ao Extra.

O galã afirmou que se cuida porque gosta e para dar um “ótimo exemplo” para a sua filha. “Me preocupo com a saúde dela e de todos à minha volta. Fico feliz com as brincadeiras sobre a estética, chamar a atenção, e como isso serve ao personagem, mas o caminho, o início de tudo isso é ficar saudável. Quero viver bem, com saúde”, completou.