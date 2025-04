Cauã Reymond x Bella Campos: briga esquenta bastidores de Vale Tudo

Cauã Reymond e Bella Campos interpretam um casal no remake da novela Vale Tudo - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

O clima esquentou nos bastidores do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, nesta semana. Segundo informações do colunista Valmir Moratelli, da revista ‘Veja’, Cauã Reymond e Bella Campos protagonizaram uma briga no estacionamento da emissora.

As informações do colunista são de que Bella Campos foi tirar satisfação com Cauã Reymond, que interpreta seu par romântico na trama, sobre supostas críticas feitas por ele com relação a atuação dela, com direito a dedo na cara.

Surpreso com a atitude da jovem, Cauã teria pedido calma e negado as acusações. Minutos depois os dois acabaram se abraçando e resolveram a situação da melhor maneira, seguindo seus rumos.

Na web, diversos internautas comentaram sobre a suposta treta. “Ele passa anos sem fazer novela e quando faz, quer ser o diretor? Eu hein”, debochou uma. “Acho a atuação dela fraca. Estudando bem acredito que melhore”, disparou outra.