Após deixar TV Bahia, Jéssica Senra faz participação em outra emissora

Em anúncio nas redes sociais, o programa teceu elogios à jornalista - Foto: Reprodução/Instagram / Contigo

Depois de anunciar a sua saída do Bahia Meio Dia, após 6 anos na emissora, a jornalista Jéssica Senra estará na próxima temporada do Band Mulher, programa de televisão que aborda sobre os principais assuntos do universo feminino, como saúde, família, carreira profissional, moda, beleza e bem-estar.

Em anúncio nas redes sociais, o programa teceu elogios à jornalista: “Uma mulher que inspira pela sua inteligência, sensibilidade e coragem”. O programa vai ao ar na segunda-feira, 14, às 13h30.

Jéssica estará no estúdio ao lado de Renata Menezes, que estreia na apresentação do programa.

Em dezembro do ano passado, a Rede Bahia anunciou a saída da jornalista do Bahia Meio Dia. De acordo com o texto da emissora em suas redes sociais, a comunicadora tinha “novos planos para o futuro”.

A jornalista já havia desabafado sobre a sua saída da emissora para focar em projetos pessoais e profissionais. Ela compartilhou os medos e as angústias que viveu ao se despedir do jornalismo diário.