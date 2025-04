Ex-global vira pedinte na rua e filho nega ajuda: 'Louca'

A atriz Maria Gladys voltou ao centro de uma polêmica - Foto: Reprodução

Um dos maiores nomes do cinema marginal e ex-Rede Globo, a atriz Maria Gladys voltou ao centro de uma polêmica. A artista, de 85 anos, foi dada como desaparecida pela família, e o caso gerou grande repercussão após um dos filhos dizer que não iria ajudá-la.

Segundo a filha dela, Maria Thereza Maron, a ex-’Vale Tudo’ estaria vagando e pedindo dinheiro nas ruas de Santa Rita de Jacutinga, no sudoeste de Minas Gerais, “confusa, sozinha e sem casa”. "Nem eu nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar estou deixando o pix dela", escreveu ela na postagem.

De acordo com o colunista Pablo Oliveira, da Super Rádio Tupi, Maria Gladys teria entrado em contato e confirmado que estava no local. Ela teria deixado o Rio de Janeiro para tentar economizar, mas percebeu que estava sem dinheiro na conta bancária.

Ainda conforme o jornalista, Gladys afirmou que Maria Thereza administra as redes sociais da mãe e possui acesso integral às contas bancárias e extratos financeiros da atriz. Gladys teria declarado que a filha ocultou de propósito que ela estava sem dinheiro, e a deixou viajar mesmo assim.

Filho de Maria Gladys negou ajuda

Após a repercussão do desaparecimento, Glayson Gladys, outro filho da atriz, afirmou também à rádio Tupi FM que não iria ajudar na situação. Segundo ele, as irmãs teriam vendido um apartamento herdado em Cabo Frio após Maria Gladys sair da capital carioca. A artista teria gastado todo o dinheiro de herança e aposentadoria, e agora não conseguiria sair de uma pousada no estado, onde estaria hospedada.

"Quer voltar, mas não tem grana nem para a passagem. E eu não vou ajudar." Glayson contou que Maria Gladys recusou soluções oferecidas pelos filhos, entre elas, o Retiro dos Artistas, que acolhe atores em situação de vulnerabilidade. Ele ainda acusou Maria Thereza de se apropriar do dinheiro da mãe.

"Ela não quer, diz que lá é lugar de gente esperando para morrer. Para mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada”.

Desaparecimento em janeiro

Essa não é a primeira vez que Maria Gladys some. Em janeiro, a atriz ficou algumas horas desaparecida após a virada do ano em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Maria Thereza também pediu ajuda nas redes sociais e após encontrá-la, esclareceu que a mãe estava hospedada em hotel no Flamengo. "Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico. Gratidão”.

Maria Gladys é avó de Mia Goth

Maria Gladys também é famosa por outro motivo inusitado: ela é avó da atriz Mia Goth, estrela de 'Pearl' e 'Infinity Pool'. Mia é filha de Rachel Goth, uma das filhas de Maria, que vive na Inglaterra.