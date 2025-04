Ator de 'Tieta' deixou herança enorme após morte trágica; saiba quanto

O ator deixou um valor exorbitante para os herdeiros - Foto: Foto: Divulgação | TV Globo

Conhecido por interpretar o personagem Arturzinho, na novela ‘Tieta’, o ator e diretor Marcos Paulo deixou uma herança exorbitante após sua morte em 2012, em decorrência de uma embolia pulmonar causada por um câncer no esôfago.

Segundo informações contidas na web, o valor do patrimônio deixado pelo artista foi de R$ 50 milhões. A herança foi dividida entre sua última esposa, a apresentadora Antônia Fontenelle, que ficou com 12,5% e as filhas dele, que ficaram com 50%.

Conhecido por sua trajetória de sucesso na TV Globo, o artista foi casado seis vezes e teve três filhas: Vanessa Simões, Mariana Simões e Giulia Costa, frutos dos relacionamentos com a modelo italiana Tina Serina e as atrizes Renata Sorrah e Flávia Alessandra.