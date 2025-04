Record transforma história vencedora do Oscar em novela bíblica

A emissora adaptou a obra para a TV - Foto: Foto: Reprodução | Record TV

A Record TV já tem a novela bíblica substituta de ‘Reis’. Segundo informações da autora Cristiane Cardoso, diretora de Dramaturgia do canal, a trama escolhida foi a do filme Ben-Hur, clássico de 1959 que levou 11 Oscars, sendo o maior vencedor da premiação.

“Haja neurônios. Haja criatividade. Haja inspiração. Só o Espírito Santo mesmo para tanto em tão pouco tempo”, escreveu ela na legenda da publicação, exibindo o pôster da produção cinematográfica.

A Record adquiriu os direitos do livro Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo, de Lew Wallace (1827-1905) em 2018 e desde então tem tentado adaptar a história para as telinhas do canal.