Globo planeja volta de Regina Duarte após rompimento político

Regina Durate está sendo sondada pelos diretores do canal - Foto: Reprodução | Instagram

Regina Duarte pode voltar às telinhas da TV Globo em breve. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal de Leo Dias, os diretores do canal estão de olho na artista para interpretar uma das personagens principais da novela “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”.

O nome da famosa surgiu na emissora após a participação dela nas comemorações dos 60 anos da emissora. Ela esteve afastada do canal por cerca de 8 anos, realizando sua última participação na novela “Tempo de Amar”, de 2017.

Entretanto, vale lembrar que Regina esteve envolvida em uma série de polêmicas políticas. Na época, ela saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e discutiu publicamente com opositores do governo.