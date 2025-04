Atriz da Globo choca fãs ao revelar que não quer ter filhos

A atriz anunciou o noivado na web - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira bateu o martelo e revelou que não quer ter filhos com Diogo Nogueira, seu atual namorado. Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, a atriz global contou que sente uma pressão do público com relação à maternidade, mas se sente completa sem ela.

“Sofro essa pressão desde os 20 anos. Já ouvi ‘agora é cedo, daqui a pouco’, ‘está na hora’ e, agora, está ficando tarde’. Por não ter filhos, já fui acusada de ser insensível e contra a família”, disse ela.

A famosa ainda relembrou uma situação constrangedora que viveu com relação a isso. “Em um trabalho, chegaram a dizer que eu não poderia vender um produto ‘familiar’ por não ser mãe. Respondi: ‘Pois então não tenho família, vim de chocadeira?’. Peguei esse trabalho, no qual fiquei 10 anos”, contou.

“Depois que consegui falar sobre o desejo de não ter filhos com mais tranquilidade, as mulheres passaram a me parar na rua para contar que também fizeram essa opção. Virou um case como a coisa do corpo”, completou ela, que chegou a congelar os óvulos.

A artista também garantiu que o amado já é pai e lida muito bem com a decisão dela. “Diogo é pai e não temos essa questão. Sigo com o poder da escolha por ter congelado óvulos. Isso acalma o coração de quem sempre foi cobrada para ter uma resposta. Agora tenho uma: falo tranquilamente que não quero e que considero uma vida consistente sem filhos. Por muito tempo, senti vergonha disso”, concluiu.