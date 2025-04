Fila andou? Ex de Anitta ganha declaração de amor de outra mulher

Vinicius Souza viveu um relacionamento de cinco meses com Anitta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A fila andou para Vinicius Souza, que terminou o namoro de 5 meses com a Anitta e acaba de reatar com a ex, Isabelle Michel. O casal posou para as redes sociais e o atleta ganhou uma declaração de amor. Vale lembrar que a moça é a mãe de Maria Alice, a filha caçula de 1 ano do rapaz.

“Depois de um tempo separados, Deus nos trouxe de volta, não apenas como uma família unida, mas fortalecidos n’Ele. Aprendemos que sozinhos somos frágeis, mas quando caminhamos juntos e colocamos Deus no centro, encontramos a verdadeira força”, escreveu ela em uma publicação no Instagram nesse domingo, 6.

Isabelle citou a Bíblia na publicação: “Assim como diz em Eclesiastes 4:12: ‘Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade’”.

Dona de uma marca de roupas, a empresária disse que a sua família é apenas um laço de sangue, “mas um alicerce firmado na fé”. “Seguimos juntos, fortalecidos pelo amor e pela graça d’Aquele que nos uniu novamente. Que nossa história seja testemunho de que, quando Deus é a terceira dobra, nada pode nos separar. Deus abençoe nossa família”, finalizou.

Veja a publicação:

Fim do namoro de Anitta e Vinicius

A cantora e o jogador Vinicius Souza terminaram o namoro em janeiro de 2025 após cinco meses juntos. E parece que a amizade entre os dois não permaneceu, já que eles pararam de se seguir nas redes sociais e deletaram as fotos juntos.

Tanto Anitta quanto Vinicius editaram publicações no Instagram e removeram as fotos de casal, como, por exemplo, quando viajaram para a um parque em Orlando, em novembro do ano passado. Assim como também fizeram com os registros da viagem de outubro em meio à natureza, fazendo trilhas e aproveitando a natureza, um mês após anunciarem o namoro.