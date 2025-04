Bolsonarista, pai de santo de Anitta participa de ato pró-anistia - Foto: Reprodução

O pai de santo Sérgio Pina, conhecido por ser o sacerdote da cantora Anitta e participar do clipe "Aceita", marcou presença no ato pró-anistia promovido por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 6.

Baseado no Rio de Janeiro, Pina chegou à capital paulista no sábado, 5, e almoçou com Bolsonaro e governadores no Palácio dos Bandeirantes antes de seguir em comboio até o local da manifestação. Durante o evento, ele ocupou o trio principal de onde o ex-presidente discursou, ao lado de outras lideranças religiosas.

Sérgio Pina ao lado de Michelle Bolsonaro | Foto: Reprodução

Nas redes sociais, Sergio Pina já havia declarado apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022, justificando seu voto por ser contra a liberação das drogas, do aborto, ideologia de gênero, censura às redes sociais e à imprensa.

Esta não foi a primeira vez que o religioso participou de um ato político ao lado do ex-mandatário. Ele também esteve presente na manifestação realizada em março no Rio de Janeiro.



Líder religioso do candomblé, Sergio Pina ganhou notoriedade nacional após sua parceria com Anitta no clipe que mostra imagens de rituais da religião.