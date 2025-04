Anitta fará 3ª festa de aniversário no Nordeste; saiba onde fica

Anitta fará mais 3ª festa de aniversário no Nordeste; confira detalhes - Foto: Reprodução \ Instagram | Agnews

Anitta está celebrando seus 32 anos com um fim de semana especial em Fernando de Noronha. A cantora iniciou as festividades nesta sexta-feira, 28, reunindo amigos e famosos para três dias de comemorações no paraíso pernambucano. O aniversário da artista é no próximo domingo, 30, e promete ser marcado por momentos inesquecíveis.

Diversas personalidades já chegaram à ilha para prestigiar Anitta. O influenciador David Brazil compartilhou registros da viagem com a hashtag #32dakiki. O irmão da cantora, Renan Machado, também já está em Noronha para acompanhar a celebração. Além deles, Tauã Cordel, filho de Nando Cordel, e o empresário Rodrigo Bili se juntaram à festa, que acontece em um cenário paradisíaco com acomodações sofisticadas e mimos exclusivos para os convidados.

As comemorações de Anitta tiveram início na terça-feira, 25, com um ritual hindu ao lado de amigos e familiares. Na quarta-feira, 26, ela celebrou em uma casa de festas no Rio de Janeiro, reunindo diversas celebridades como Luisa Mell, Valentina Bandeira, Gabi Melim, Angélica, Luciano Huck, Regina Casé, Dani Calabresa, Xanddy e Sophie Charlotte.

Na quinta-feira, 27, Anitta promoveu uma festa com um show exclusivo de Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, que embalou os convidados com um repertório vibrante. Após essa noite animada, os amigos da cantora embarcaram para Fernando de Noronha, onde curtirão um fim de semana repleto de festas, música e momentos especiais em comemoração ao aniversário da artista.