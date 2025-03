Anitta faz desabafo após polêmica: “Preferiam que eu tivesse morrido”

Anitta cancelou a sua apresentação no festival Coachella - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anitta fez um desabafo em uma live no seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira, 21. Ela explicou os motivos que a levaram a cancelar sua apresentação no festival Coachella, que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos.

A artista negou os rumores de que havia cancelado o show por problemas de saúde. Anitta explicou que a decisão foi tomada de forma estratégica e afirmou que preferia não revelar mais detalhes sobre sua escolha.

Além disso, a cantora expressou tristeza ao perceber que alguns fãs estavam criticando sua decisão. “Preferiam que eu tivesse morrido, ou que estivesse com uma doença muito grave, ou que algum familiar meu tivesse uma doença muito grave”, desabafou.

Veja o desabafo: