Anitta cancela show no Coachella 2025; saiba motivo

Anitta tinha apresentações marcadas para os dias 12 e 19 de abril - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta não subirá ao palco do Coachella 2025. A artista anunciou, na tarde desta quinta-feira, 20, que sua apresentação no festival foi cancelada por motivos pessoais inesperados.

“Eu estava realmente ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a motivos pessoais inesperados, não poderei me apresentar. Sou realmente grata ao festival pelo convite, sua compreensão e apoio contínuo”, declarou Anitta em sua conta no X (antigo Twitter).



I was really looking forward to being at Coachella this year, but due to unexpected personal reasons, I won’t be able to perform. I’m truly grateful to the festival for the invitation, their understanding, and continued support. — Anitta (@Anitta) March 20, 2025

A brasileira tinha apresentações marcadas para os dias 12 e 19 de abril, no deserto da Califórnia, onde o festival acontece anualmente. Em outra publicação, a cantora afirmou que espera se apresentar no evento novamente no futuro.

“Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos”, escreveu.

Esta seria a terceira vez de Anitta no Coachella. Em 2022, a cantora foi uma das atrações principais e entregou um show marcante, transitando entre o funk e o pop. No ano passado, ela também participou do evento ao dividir o palco com o mexicano Peso Pluma na performance da música 'Bellakeo'.