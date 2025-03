Dendê Macêdo faz show em homenagem ao Mestre Bira Reis no Pelourinho

O evento contará com artistas convidados e apresentação do projeto “Sons Reciclados” - Foto: Divulgação

O cantor, compositor e instrumentista Dendê Macêdo faz, nesta sexta-feira, 21, um show em homenagem ao Mestre Bira Reis, multi-instrumentista, artista plástico e educador, falecido em 2019. O evento, que conta com a participação dos músicos João Teoria e Vini Mendes, acontece às 18h, na Oficina de Investigação Musical, no Pelourinho, com entrada a preço popular de R$10,00.

“Estou feliz em poder fazer essa homenagem a Bira Reis, que foi meu incentivador e guia na música. Para mim, está sendo simbólico esse momento, porque tocarei instrumentos que aprendi a criar graças aos seus ensinamentos”, conta Dendê Macedo

No evento, será apresentada ainda uma amostra do projeto “Sons Reciclados”, que traz inovação musical ao transformar materiais recicláveis em instrumentos de percussão, unindo música e sustentabilidade. Dendê dá uma nova utilidade a objetos que seriam descartados, criando sonoridades únicas. Taco de golfe que vira berimbau, xequerê feito com capacete, surdo feito com balde e atabaque criado com vaso sanitário estão entre suas criações que, juntas, resultam em uma performance inovadora com sons percussivos distintos e únicos.