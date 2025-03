Acabou? Luciano Camargo faz revelação sobre futuro de dupla com Zezé

Luciano Camargo falou sobre possível fim de dupla sertaneja - Foto: Divulgação

Luciano Camargo abriu o jogo a respeito do possível fim da dupla sertaneja com Zezé Di Camargo. Ele explicou que seguirá cantando com o irmão, mesmo com a sua participação cada vez mais intensa no time de artistas do gênero gospel.

"Eu continuo trabalhando com meu irmão, continuamos fazendo sete ou oito shows por mês. A diferença é que nós não vislumbramos novos projetos", confessou o famoso em entrevista para Ana Maria Braga, no Mais Você.

O músico ainda ressaltou que Zezé tem seus projetos inéditos, assim como ele tem os dele: "Esses sim são como missão. Cantar com meu irmão é um privilégio. Não vou deixar de cantar com meu irmão. Mas eu me preocupo com a minha ida para o Céu, levar a palavra".

Luciano Camargo aproveitou para garantir que sempre frequentou a igreja, mas passou a questionar a religiosidade após a pandemia da Covid-19.

"Quando eu me converti, senti no coração que eu tinha isso como missão, de levar a palavra através da minha voz. No meu olhar naquela época é como se eu tivesse que devolver algo para Jesus. Já tinha um pedido da minha mãe, e eu resolvi gravar um álbum, mas sem pretensão de cantar ou de ir a lugares. Era só mais um álbum, como muitos cantores já fizeram", comentou.

O irmão de Zezé completou: "Cantar com meu irmão é um privilégio. Não vou deixar de cantar com meu irmão. Mas levar a palavra é um dom que Deus me deu. No meu dia a dia o que eu canto são louvores".